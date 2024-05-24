Директор будівельної організації виконав ремонт дорожнього покриття з порушенням будівельних норм, а інженер з технічного нагляду не проконтролював якість проведених робіт.

Нагадаємо, у березні цього року слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство Заліщицької міської ради уклало договір з фігурантами про надання послуг. Підрядник – будівельна організація, зареєстрована у Тернопільському районі, – мала відремонтувати дорожнє покриття протяжністю 322 метри однієї із вулиць міста Заліщики. Технічний нагляд за якістю виконаних робіт мав здійснювати підприємець з Чортківського району, у якого був наявний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

Замовник перерахував підряднику за послуги понад 1,7 млн грн. Проте будівельна організація провела ремонті роботи на об’єкті з порушенням будівельних норм. Це підтвердила проведена в рамках слідства судова будівельно-технічна експертиза. Водночас підприємець-інженер з технічного нагляду підписав акти приймання виконаних робіт, не впевнившись в їхній якості.

Згідно з висновком експертизи, сума збитків, завдана комунальному підприємству, склала понад 1,2 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.