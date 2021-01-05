На Тернопільщині священники виступили проти “базарного дня” у неділю

Рада Церков Шумської територіальної громади пропонує перенести “базарний день” з неділі на четвер.

Це питання обговорили на засіданні Ради за участю міського голови Вадима Боярського, священнослужителів та підприємців, повідомляє 0352.ua.

Релігійні діячі висловили свою позицію з цього приводу, заслухали запрошених та ухвалили “Звернення до жителів Шумської громади”.

“Вже саме слово неділя означає, що цього дня не повинно бути ніяких діл, – ідеться у зверненні, – у неділю треба без усілякої суєти відвідати храм, помолитися, присвятити день Богу і сім’ї”.

Автори звернення при цьому зазначили, що не виступають проти бізнесу, а, навпаки, моляться за всіх підприємців.

Нововведення хочуть запровадити навесні, із початком Великоднього посту.