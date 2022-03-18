10 мобільних бригад планують створити на Тернопільщині, які забезпечуватимуть додаткове надання первинної медичної допомоги жителям краю, а також внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, мобільні бригади будуть укомплектовані необхідними медикаментами, які надасть Червоний Хрест Норвегії.

Такий проєкт вперше реалізують саме на Тернопільщині. Для цього в регіоні достатньо кваліфікованих лікарів з необхідними професійними навичками. «До нас завітав Червоний Хрест Норвегії. Нам запропонували надання первинної медичної допомоги всім жителям Тернопільщини і тим людям, які тимчасово переміщені. Запропонували надання такої медичної допомоги у вигляді десяти бригад по Тернопільській області. Це за участю лікаря, медсестри та водія. Ініціатива дуже цікава. Бригада буде укомплектована медикаментами, які також забезпечить Червоний Хрест, будемо працювати у цьому напрямку», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Червоний Хрест Норвегії вже надавав допомогу у Луганській та Донецькій областях. Фахівці з цих регіонів поділилися досвідом, як організувати цю допомогу.