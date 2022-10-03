На Тернопільщині стане ще холодніше, але потім прийде бабине літо

Протягом доби на Тернопільщині відчутно похолоднішає. За прогнозами синоптиків, температурні показники вдень опускатимуться до +8 градусів, також дошкулятимуть сильні вітри, не оминатимуть регіону дощі.

Холоднеча у краї надовго не затримається. Вже із середи синоптики обіцяють потепління. Кажуть: повертається бабине літо.

«Дощі у вівторок пройдуть у західних областях. Вітер ще залишатиметься завтра рвучким у західній частині України. За прогнозами, ще залишається висока магнітна активність Землі, тобто, магнітні бурі ще погуляють досить серйозні – візьміть з собою в дорогу, дальшу чи ближчу, пігулки від голови та тиску. А ось з середи (5.10) до середи (12.10) нарешті прийде до нас у гості бабине літо! Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою +14 +21 градус», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вже через лічені дні на Тернопільщині обіцяють більш теплу погоду – повертається бабине літо.