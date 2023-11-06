Черговий скандал в селі на Тернопіллі – знищені дуби, які висадили у селі Порохова 30 років тому.

Тоді акція була присвячена 50-ій річниці утворення УПА, повідомляють Тернополяни. Біля символічної могили у центрі села молоді дуби висалили покійний вчитель Богдан Васильович Зелінський та учні місцевої школи.

Цього року, ці дерева було знищено. За неперевіреною інформацією, вказівку на зріз надала уповноважена особа закріплена за с. Порохова, для належного представлення інтересів жителів села в органах місцевого самоврядування, тому, що не було кому прибирати опале листя від цих дерев, пише видання «Бучацькі справи».

Місцеві жителі обурилися тому, що сталося та не мають наміру залишати незаконну вирубку дерев без уваги. Люди звернулися у правоохоронні та природоохоронні органи для того, аби з’ясувати усі обставини щодо «наказу» зрізати дуби, а також «замовників» та виконавців цього, без перебільшення, злочину.