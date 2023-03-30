З 1 квітня комендантська година діятиме з 00.00 до 5.00. Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, спецслужби відстежуватимуть дотримання правил у цей період.

За рішенням військової адміністрації, на Тернопільщині також згорнуть мобільні пункти незламності.

«Комендантська година переноситься з 23.00 на 00.00, триватиме до 5.00. Це вступає в силу з 1 квітня. 1 квітня з 00.00 до 5.00 триватиме комендантська година. Відповідальність за порушення комендантської години зберігатиметься. Йдеться про те, щоб не ходити по вулицях, не відвідувати заклади громадського харчування. Адже вони повинні і так бути закритими. Є деякі заклади, які служили у нас пунктами обігріву. Вони служили у нас, коли була енергетична криза, коли авіаудари спостерігалися. На сьогодні прийнято рішення, що ці заклади, пункти незламності будуть закриті. Працюватимуть стаціонарні пункти незламності. Це військова адміністрація, три районних військових адміністрації, також в органах місцевого самоврядування, де вони знаходяться. Ми залишаємо органи місцевого самоврядування пунктами незламності. Якщо буде потреба, ми розгорнемо додаткові. Карта пунктів незламності є незмінною. Вона є на сайті ОВА», – зазначив Володимир Труш.

У разі необхідності мобільні пункти незламності в області відновлять.