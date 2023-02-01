На Тернопільщині шукають роботу 340 переселенців: серед них є хедхантер, тальман і стрілець

З 1 по 27 січня 2023 року через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукали роботу 479 внутрішньо переміщених осіб, з них 462 отримали статус безробітного.

У січні 2023 року за скеруванням служби зайнятості області 17 переселенців працевлаштовано, здебільшого у державному управлінні й обороні, обовˈязковому соціальному страхуванні та у сфері охорони здоров’я. 2 внутрішньо переміщені особи проходили профнавчання за направленнями служби зайнятості.

На 27 січня 2023 року кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 340 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного.

Серед них найбільше працівників торгівлі – 48 осіб; 23 – директори і керівники підприємств чи підрозділів, 18 освітян (вчителів, вихователів, викладачів та ін.), 17 – водіїв і машиністів; 14 працівників медичної сфери (з них 12 – медсестри); 14 – бухгалтери та економісти.

Є й фахівці рідкісних професій: хедхантер, стрілець, тальман, фотограф, психолог, хімік, слідчий, гірник, птахівник, мерчендайзер, артист, бібліотекар, офіцер поліції, програміст.

“Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям!

Інформацію можна отримати за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756 або у місцевому центрі зайнятості.

Роботодавцям та шукачам роботи – чат-боти від служби зайнятості тут“, – повідомляють у центрі зайнятості.