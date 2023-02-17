На Тернопільщині шукають кваліфікованих робітників з інструментом. Зарплата до 50 тис. грн.

Станом на 15 лютого 2023 року у Тернопільській області є 104 вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом. Найбільше вільних робочих місць для швачок (16), слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (15), електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (10), слюсарів з механоскладальних робіт (8), пекарів (7). Є потреба у слюсарях інших кваліфікацій, електрозварниках, взуттьовиках, кондитерах, монтажниках. Також пропонують роботу полірувальнику, комплектувальнику авіатехніки, монтеру колії, бляхарю, акумуляторнику, маляру, кравцю, контролеру, робітнику з обслуговування й ремонту будинків.

Найвищу зарплату у розмірі 50 тис. грн роботодавці готові платити слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, 16,3 тис. грн – пропонують слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів, 12-12,5 тис. грн – контролеру слюсарних робіт, слюсарям-електрикам та полірувальнику (механічне оброблення металів).