Набір до патрульної поліції оголосили на Тернопільщині.

Взяти участь у конкурсі можуть чоловіки та жінки від 18 до 40 років. Претендентам необхідно мати повну загальну середню освіту, посвідчення водія категорії «В», українське громадянство.

Як повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук, охочі працювати в поліції повинні взяти участь у конкурсі та пройти відповідне навчання.

«Ми шукаємо тих, хто хоче жити й працювати в Україні. Тих, хто хоче захищати права й оберігати життя. Тих, хто готовий стояти на варті правопорядку рідної країни. Якщо це про тебе, тоді зроби один простий крок — подай заяву на участь у конкурсі на нашому сайті: https://my.patrolpolice.gov.ua/. Тобі знадобиться паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишнiй IПН). Усі дані збережуться в особистому кабінеті».

Потенційним поліцейським обіцяють можливості для навчання, кар’єрного зросту, компенсацію оренди житла, безкоштовне медичне обслуговування.