На Тернопільщині шукають 19-річного юнака, котрий зник у річці

У Кременецькому районі тривають пошуки тіла молодого хлопця, котрий купався у річці Іква і зник під водою.

Як розповіли у ДСНС, трагічний випадок стався 6 серпня орієнтовно о 16:20 у селі Дунаїв. Під час купання зник житель села Будки Почаївської територіальної громади, 2004 року народження.

До пошуків зниклого залучено черговий караул пожежно-рятувальної частини, дві одиниці техніки та четверо чоловік особового складу.

О 19:20 пошукові заходи завершені безрезультатно. Сьогодні, 7 серпня, роботи продовжені. До пошуків залучили відділення водолазно-рятувальних робіт.