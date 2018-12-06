На Тернопільщині раптово померло немовля

06/12/2018 0
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5 грудня несподівана звістка про сметь двомісячної дитини сколихнула мешканців села Ангелівка, що на Тернопільщині. Маленька дитина не прокинулася після сну.

Як пише ВКурсі, на лінію “103” надійшов дзвінок від переляканої жінки, яка повідомила, що  вона не чує дихання власного маляти. Медики негайно виїхали на місце події. Однак, допомогти немовляті вони вже не могли. На момент їх прибуття дитина не подавала ознак життя.

Матір не може змиритися із трагедією та перебуває у стані шоку.

Тіло ж дитини забрали в обласну дитячу лікарню для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину раптової зупинки серця.

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