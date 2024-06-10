На Тернопільщині погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти з північного заходу. За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря буде помірною, вдень коливатиметься від 20 до 22 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 15 – 20° тепла, вдень 19 – 24° тепла; по м. Тернополю вночі 16 – 18° тепла, вдень 20 – 22° тепла.

«Дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході. Це гулятимуть атмосферні фронти. Тиск буде низьким, вологість висока, комарів – побільшає. На заході буде навіть холоднувато: +19 +23 градуси. Впродовж 12-14 червня короткочасно похолоднішає до +17 градусів на заході», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через грози синоптики оголосили штормове попередження – перший рівень небезпечності, жовтий.