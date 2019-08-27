У Тернопільській області стартував польовий етап загальнонаціонального дослідження STEPS для вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань. Таке дослідження в Україні проводиться вперше.

Дослідження охопить населені пункти: м.Збараж, м.Шумськ, м.Кременець, м.Борщів, смт Скала-Подільська, смт Товсте , смт Заводське, м.Чортків

Для проведення опитування було обрано перелік домашніх господарств, в кожному з яких потрібно опитати одного респондента. Причому адреси , за якими проводиться опитування, обирає не інтерв’юер, а спеціальна програма. Дослідження STEPS проводиться у всіх областях України. Вибірка дослідження включає доросле населення України (міське і сільське) із загальною кількістю потенційних учасників – 7 700 осіб.

Важливо знати, що обстеження проводиться тільки після отримання інформованої згоди.

За його підсумками у респондентів залишається офіційний документ, в який заносяться результати. Якщо, скажімо, аналіз крові, вага або артеріальний тиск вказують на наявність проблем зі здоров’ям, то пацієнту рекомендують звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що Україна все ще немає загальнонаціональних репрезентативних даних про основні фактори ризику неінфекційних захворювань, що є перешкодою для прийняття науково обґрунтованих рішень для покращення ситуації.

Для отримання об’єктивної інформації про поширення факторів ризику НІЗ та подальшого вироблення підходів до профілактики і боротьби з НІЗ в Україні вперше проводиться національне репрезентативне дослідження STEPS.

Дослідження надасть такі репрезентативні національні дані, які можна буде використовувати в стратегіях попередження захворюваності та порівнювати з міжнародними:

– поточний рівень вживання алкоголю та тютюну;

– поточний рівень споживання овочів і фруктів;

– споживання солі; рівень фізичної активності;

– історію НІЗ та їх лікування;

поточну поширеність надмірної ваги та ожиріння, підвищеного артеріального тиску, рівня глюкози в крові та холестерину.

Додатково до стандартного блоку дослідження STEPS, Міністерство охорони здоров’я Україниприйняло рішення про інтеграцію в дослідження додаткових тем НІЗ, пов’язаних із інтересами громадського здоров’я, таких як психічне здоров’я (депресія та самогубство), насильство і травми, рак шийки матки (скринінг та подальший контроль).