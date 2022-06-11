Нові спалахи коронавірусу можливі на Тернопільщині восени.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. За її словами, відбулася мутація збудника, інфекція може знову поширюватися.

Новий штам коронавірусу вже поширюється в Китаї. Відтак є загроза потрапляння і на Тернопільщину.

«Пройшла мутація збудника і восени нас може очікувати новий пік захворюваності. Тому вакцинація від коронавірусної інфекції залишається залишається актуальною. Вона проводиться, вона в нас не зупинилася. Від початку вторгнення Росії на Тернопільщині проведено 37 тис. щеплень. Можливо кількість щеплень зменшилася, але вакцинація не зупинилася, вона відбувається навіть вихідними. Також в нас вакцинуються внутрішньо переміщені особи, ці особи також звертаються за проведенням як бустерних доз, так і першої, другої дози», – зазначила Марія Павельєва.

Додамо, загалом на Тернопільщині від COVID-19 проведено понад 800 щеплень. Втім, рівень колективного імунітету є недостатнім для подолання епідемії.