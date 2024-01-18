Д️нями на сайті DIM.RIA з’явилася цікава пропозиція. У центрі Кременця продають історичний будинок за 110 тис. доларів. У ньому 8 кімнат, загальна площа 224 м2. Але історія його безцінна. Це колишній дім лікаря Лансберга за проєктом відомого архітектора Здзіслава Целярського. Він був міським архітектором Кременця у 1927-1933 роках.

Про це виданню “Терміново” розповіла дослідниця Ірина Дан-Коен.

– Бувши молодим архітектором, Здзіслав Целярський поглибив своє навчання під час закордонних поїздок до Італії, Франції, Нідерландів та Німеччини, завдяки чому вільно володів п’ятьма мовами. Наприкінці 1927 року його відправили на Волинь, куди він переїхав із дружиною та першою донькою Івою. Друга донька народилася уже в Кременці. Її назвали Бони, що досить цікаво, – каже пані Ірина. – Там він отримав посаду міського архітектора в Кременці, а незабаром і архітектора Кременецького та Дубенського районів.

Він також працював консультантом з будівництва, проєктувальником і керівником ремонтних робіт, які проводилися в Кременецькій середній школі. У 1928 році влаштувався на додаткову роботу в Кременецьку середню школу вчителем будівництва та технічного креслення, а також столярства, розрахунків і професійного креслення в будівельній школі в сусідній Білокриниці. Також викладав малювання в загальноосвітній вчительській семінарії в Кременці.

На фото: Бона Марія Целярська – донька архітектора Здзіслава Целярського народилася у Кременці.

“Цікава пропозиція на ринку нерухомості. Центр міста Кременець. ️ Двоповерховий будинок в центрі міста з особливим і рідкісним плануванням (є можливість зробити дві окремі великі квартири із окремими входами).

Вхід на горище із будинку, яке можна переобладнати під мансардне приміщення.

️В будинку є підвал. Опалення газове і твердопаливний котел, центральний водопровід, септік. ️Велика прибудинкова територія, є господарські приміщення і два гаражі.

Хороший заїзд. Поблизу: центральний парк, магазини, кафе, зупинка, ринок, аптека.

Коли йдеться не просто про життя поряд з парком та природою, а про придбання такої нерухомості, додається ще один важливий елемент інвестиційна складова. Інтерес до житла поряд з зеленою зоною щорічно підвищується, тож в майбутньому його цінність лише зростатиме. Цей будинок чекає особливих покупців: зі своїми планами та ідеями. Кременець – місто, у якому хочеться жити”, – йдеться в описі.

З цим цілком погоджується Ірина Дан-Коен та каже, що за інших обставин, якби лишилася у Кременці (зараз дослідниця живе у Берліні – авт.), то хотіла б жити саме у такому домі.

– Ціна немала, але ж історія яка того будинку! Доля перших власників не дай Боже …потім син лікаря Ландсберга, Яша хірург, чудом той дім після війни відвоював, а зараз онуків і правнуків порозкидало по світу! Якби Яша не помер у 1972 році, може було б інакше. А так, родичі на спадок дивилися інакше. Воно ж коли не твого роду потом просякле, то нічого не є вартим! Продали, виїхали й забули. Хоча, думаю, близьку рідню це болить… Якось так сумно, – каже пані Ірина. – Шкода, що в описі на продаж немає ані слова про те, який це цікавий будинок, яка його історія.

Таких будинків, який за проєктом Целярського, у Кременці збереглися одиниці. З дому відкривається прекрасний вид на центр міста та легендарну Замкову гору. Залишається сподіватися, що дім знайде гідних власників, які збережуть його автентичність.