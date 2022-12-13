На Тернопільщині потяг переїхав на смерть чоловіка

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, розслідують слідчі відділення поліції №2 Зборова. 10 грудня під колесами потяга загинув 57-річний чоловік.

Про летальний випадок на колії на лінію “102” повідомив черговий залізничної станції. Чоловік заявив, що близько 17:32 під вантажний поїзд сполученням «Жмеринка-Чоп», який рухався в напрямку Львова, потрапив невідомий.

За словами машиніста, чоловік раптово вийшов на залізничне полотно і він, подавши гучний сигнал, застосував екстрене гальмування. Проте зупинити важкий великогабаритний транспорт вчасно не встиг.

Потерпілий отримав численні тілесні ушкодження несумісні із життям. Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.