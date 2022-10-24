На Тернопільщині посилили охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, рада оборони області скоригувала стратегію захисту через потенційні ризики.

«Зважаючи на постійні ракетні атаки об’єктів критичної інфраструктури країни, посилюємо заходи безпеки на підприємствах області. Попередньо представники силових структур спільно з військовими та надзвичайниками обстежили їх території. Рада оборони області скоригувала стратегію захисту з врахуванням потенційних ризиків. В області пропрацьовані алгоритми дій, розроблені для різних випадків і сценаріїв. Тобто ми скоректували роботу цих об’єктів, щоб максимально їх захистити у випадках, якщо будуть ракетні удари», – зазначив Володимир Труш.

Жителів краю закликали не нехтувати правилами поведінки в умовах воєнного стану. Поліція відстежуватиме порушників повітряної тривоги.