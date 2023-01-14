Цього року погода в січні зовсім не зимова. Через теплові аномалії на Тернопільщині в ботанічному саду розквітла калина.

Про це повідомили на сторінці Кременецького ботанічного саду, передає 0352.ua.

“А ви бачили, як квітує калина в січні? У зв’язку з аномально теплою погодою, яка спостерігається цієї зими, у Кременецькому ботанічному саду несміливо-ніжним цвітом зацвіли Viburnum farreri (калина Фаррера, калина духмяна ) та Daphne mezereum (вовчі ягоди звичайні)”, – йдеться в повідомленні.

Калина Фаррера (калина духмяна) (Viburnum farreri) – оригінальний вид калини, що під час цвітіння виділяє чудовий солодкий аромат. В роки, коли довго тримається осіннє тепло і немає низьких температур, зацвітає в листопаді-грудні.

“Вовче лико ( Daphne mezereum L.) переважно полюбляє зацвітати в лютому, а тут на самісінькі різдвяні свята. Місцеві назви – вовчатник, дубочок, перець дикий тощо. Лікарська, отруйна, олійна, медоносна і фарбувальна рослина. Всі частини вовчих ягід звичайних дуже отруйні. Поширені в підліску мішаних і листяних лісів, є рідкісними рослинами, що потребують охорони”, – додали в ботанічному саду.