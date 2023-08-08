Вчора Заліщицька громада провела в останню путь мужнього Героя, вірного сина України. У селі Дунів попрощалися з Ігорем Ференцом, котрий віддав найцінніше – своє життя за свободу і незалежність нашої держави.

Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди.

“Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник Ігор показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні”, – зазначили у Заліщицькій міській раді.

Слава Україні!

Вічна Слава нашим Героям!