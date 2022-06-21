На колінах, з лампадками та молитвою зустріли теребовлянці домовину з тілом патрульного поліцейського Даниїла Сафонова.

28-річний Герой загинув 2 травня під час виконання бойового завдання у зоні заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Тіло захисника лише зараз вдалося вивезти з Донеччини, повідомляють у Теребовлянській міській раді.

Церемонія поховання відбулась у Теребовлі, куди з Донецька ще у 2014 році переїхала рідна сестра Даниїла.

Попрощатись із мужнім українцем, який віддав своє життя за наше майбутнє та державу, прийшли рідні, побратими, друзі, колеги-патрульні поліцейські, численні співробітники поліції, представники влади, небайдужі мешканці Теребовлянської громади.

Відспівали загиблого Героя у церкві святого Миколая в Теребовлі та поховали на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, Даниїл Сафонов родом із м.Донецьк. Народився 23 жовтня 1993 року. Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. Одружився, в нього народився синочок.

Далі доля закинула його до нас, у Теребовлю, де проживає рідна сестра, котра у 2014 році теж виїхала з Донецька через війну.

Теребовлянщина і Тернопільщина стали для нього другою домівкою, він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після закінчення контракту повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної поліції.

Із початком повномасштабного наступу росії на Україну боронив Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до заводу «Азовсталь».

У Даниїла Сафонова залишились дружина, малий синочок, батьки, сестра, два брати, дідусь.

Герої не вмирають!

Вічна та світла пам’ять!