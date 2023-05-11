На Тернопільщині попрощалися із юним бійцем Михайлом Теслюком: йому був лише 21 рік

Вчора у селі Глибочок Борщівської громади провели в останню дорогу солдата Михайла Теслюка, який віддав своє молоде життя в боротьбі з російськими окупантами.

Під час велелюдного чину похорону рідні, друзі, односельці прийшли висловити свою шану полеглому воїну-захиснику.

“Спочивай з Богом, молодий Герою.

Україна вічно пам’ятатиме тебе і обов’язково переможе.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника, нехай Господь Бог допомагає вам перенести цей важкий біль втрати найдорожчої людини.

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні на сторінці Борщівської міської ради.

Вчора на кладовищах громади двічі звучав військовий салют і гімн України в честь загиблих Героїв. Двоє воїнів поповнили скорботний пантеон небесних Янголів…