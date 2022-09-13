На річці Голодні стави Чортківського району на Тернопільщині зафіксували чотири особини лелеки чорного.

Цей вид охороняється Червоною книгою України (статус – рідкісний), Бернською та Бонською конвенціями, Угодою AEWA та конвенцією CITES. Про це йдеться на сторінці природного заповідника “Медобори” у соцмережі. На річці птахи перебували внаслідок так званих “харчових міграцій”, передає Суспільне.

Чорний лелека є рідкісним птахом. Його популяція перебуває під загрозою через нищення місць гніздування внаслідок вирубування лісів, спотворення насаджень у смузі лісостепу, через чинник турбування з боку людини.

Для збереження виду необхідна сувора охорона старих лісів, усунення неспокою з боку людей, екологічне ведення лісового господарства, охорона та відновлення водно-болотяних угідь, йдеться у повідомленні.

Фото Арсена Капустинського