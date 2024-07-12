Плакав і кликав на допомогу: на Тернопільщині врятували лелеченя зі зламаною лапкою. ФОТО

У селі Бедриківці Заліщицької громади врятували лелеченя, яке заплуталося у поліетиленовій плівці у гнізді і не могло рухатися. Більше того, виявилося, що у малого зламана лапка. Завдяки місцевим мешканцям і рятувальникам пернатий отримав шанс на життя.

Про випадок небайдужості і доброти розповіла у соцмережі Ірина Галько.

“Лелеки, будуючи гніздо, часто приносять будівельні і подібні відходи, такі матеріали стають смертельною пасткою для пернатих. Кілька днів малий лелека, заплутавшись у плівку, плакав і кликав на допомогу. Спека, спрага, знерухомленість прирікали його на загибель”, – розповіла жінка.

Бідолаху побачила місцева мешканка Тетяна Василик. Вона одразу почала шукати допомогу, звернулася у природний парк “Дністровський каньйон” і зателефонувала за номером “101”. Рятувальники 15 ДПРЧ швидко відреагували на виклик, звільнили лелеку від плівки і почистили гніздо від небезпечних предметів. Малий одразу намагався злетіти. Та виявилося, що у нього зламана лапка. Тож чорногузу надали ветеринарну допомогу – лікар Микола Клецман наклав на лапу гіпс. Відтак, лелеку прихистили місцеві мешканці, аби він одужав.

“Так хочеться хороших новин. Вони так нам зараз усім потрібні! Так багато болю і втрат. Але хороші новини створюють добрі люди добрими вчинками! І світ після кожної такої новини стає трішки добрішим! І на душі стає світліше, а у когось з’являється шанс на життя! Як сьогодні у малого лелеки! Не будьте байдужими!”, – пише Ірина Галько.