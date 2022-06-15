На Тернопільщині похолоднішало: коли повернеться літнє тепло?

Майже до кінця тижня на Тернопільщині передбачають помірне тепло. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від +12 до +22 градусів. Літня спека повернеться вихідними.

Прохолодна погода охопила весь західний регіон. Цими днями далі домінуватиме свіже повітря.

«У четвер в Україні може бути навіть холодно. Найближчої ночі, наприклад, у західних областях температура повітря ледь досягатиме +8 +12 градусів. Протягом дня 16-го червня, звісно, потепліє. Максимальна температура повітря становитиме +22 градуси. Вітер очікується південно-західний, ніяких сильних поривів, тихий, помірний. Практично повсюди атмосферний тиск буде підвищеним – антициклональний характер погоди. Тому опадів в Україні не передбачається – багато сонця і білих купчастих хмар хорошої погоди», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у неділю відновиться ясна літня погода – буде сонячно, стовпчики термометрів підвищуватимуться до +27 градусів.