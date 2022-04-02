На Тернопільщині побралася перша пара молодят, котрі змушені були залишити домівки через війну. ФОТО

1 квітня у Чорткові вимушені переселенці зі сходу України поєднали свої серця шлюбом.

Це перше весілля внутрішньо переміщених осіб у місті за весь час війни. Молодята одружились у Чортківському міськрайонному відділі РАЦС.

Олександр родом із Бердянська, а наречена Ганна із Маріуполя. Кохання між ними спалахнуло ще декілька років тому, втім остаточне рішення одружитись прийняли тепер.

Сподіваємось, що урочиста церемонія назавжди запам’ятається молодятам, адже живим звуком присутніх потішив колектив Центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової, а привітати новостворену сім’ю із таким відповідальним рішенням прийшов міський голова Чорткова Володимир Шматько. Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.