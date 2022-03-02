На Тернопільщині побільшало викликів до дітей, які прибувають з інших областей

На Тернопільщині побільшало викликів до дітей, які прибувають з областей, де ведуться бойові дії.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Медики надають їм психологічну допомогу.

«Сьогодні ми маємо дуже багато викликів до дітей-біженців. Це зрозуміло, діти перенесли стрес, дорогу. Наші медики виїжджають надавати їм першу медичну допомогу. Вже є госпіталізовані. Станом на сьогодні 52 дітей-біженців, з тих територій, де йдуть бойові дій, знаходяться на стаціонарному лікуванні. Якщо людина потребує, звертається, ми надаємо допомогу. У нас є психологи, лікарі-психіатри, які працюють цілодобово. В нас розміщені контактні телефони цих людей, які можуть надати психологічну допомогу», – зазначає Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині підготували лікувальні заклади для надання допомоги пораненим. В області розгорнули близько семи тисяч ліжко-місць. Планову медичну допомогу у краї зупинили, щоб медзаклади могли у будь-який час приймати поранених.