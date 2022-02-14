На Тернопільщині планують зробити ще понад мільйон щеплень від коронавірусу

Понад мільйон щеплень від COVID-19 ще потрібно зробити на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Такі плани МОЗ щодо вакцинації 70% населення першою, другою та бустерною дозами.

1 202 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині минулої доби. Першою дозою за добу щепили 435 людей, другою дозою – 558, бустерною дозою вакцинували 206 осіб.

“Щоб провакцинувати 70% населення трьома дозами, то потрібно ще зробити мільйон щеплень. Тобто перед нами стоїть складне завдання. Останнім часом бачимо, що темпи щеплення скоротилися. Щодня ми проводимо 1600-1300 щеплень. Це дуже мало, порівняно із тією кількістю, яку ми можемо робити. Проблемою є, зокрема, низький рівень щеплення серед людей 60 плюс. Серед них не вакциновано близько 30% населення. Це попри те, що вакцинація зараз максимально доступна. Мобільні бригади виїжджають до кожного населеного пункту. Також у нас працює 16 центрів вакцинації, пункти щеплення. Вакцинуватися можна протягом дня у зручну годину”, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, всього з початку вакцинації на Тернопільщині провели 746 097 щеплень.