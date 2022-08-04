У палаці Потоцьких, що знаходиться на території Раївського парку на Бережанщині, житимуть переселенці.

Це приміщення обрали тому, що там можна у найкоротші терміни облаштувати гідні умови для проживання людей. Також навколишня територія парку підходить для емоційного відпочинку та психологічної адаптації, розповів Терену регіональний координатор проєкту в Тернопільській області Денис Власенко.

– Серед об’єктів, між якими обирали, це приміщення було найбільш придатним. До того ж, воно перебуває у власності місцевої громади. Ми вже найближчим часом розпочнемо косметичний ремонт. Вже склали кошторис, перелік робіт, придбали необхідні матеріали та техніку, – розповідає він.

У палаці житимуть 25-30 людей. Проживання для них буде безкоштовним.

– Це буде залежати від кількості сімей. У палаці є і великі кімнати для багатодітних сімей, а є й малі, де не зможе проживати більше трьох людей, – зазначає Денис Власенко.

Першочергово в облаштоване житло поселятимуть матерів з дітьми. Перших переселенців планують прихистити вже через місяць.

– Палац Потоцьких – двоповерхова будівля з 40 кімнатами. Є загальні кімнати, наприклад навчальні, чи ті, де можна проводити різні активності. Також там повинні бути дитячі кімнати. Ще зробимо 8 кімнат для проживання. Окремо облаштуємо санвузли, кухню та їдальню, – розповідає координатор проєкту.

Схема, за якою працюватимуть виглядає так: сформують базу житла, виявлятимуть потреби та надаватимуть прихисток.

– Проєкт фінансує та реалізовує «Українська освітня платформа». Є програма «Громада для сім’ї». У її рамках спільно з ЮНІСЕФ працюють мобільні групи для роботи з дітьми, – це і психологи, і педіатри. Також є проєкт «Домівка» для облаштування житла. Це може бути партнерство з бізнесом чи приватними особами, які готові надати житло, але чогось у тому житлі не вистачає. Наприклад, часто є запити побутової техніки, пральні машини, холодильники, – розповідає Денис Власенко.

Цей проєкт реалізовують у чотирьох областях України: Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська.

Наразі організатори проєкту на Тернопільщині працюють над створенням «гарячої лінії», на яку звертатимуться переселенці, які потребують житла. Також туди зможуть звертатися люди, які готові надати прихисток потребуючим. Поки заявок на Тернопільщині ще не приймають.

Палац і парк зі ставками, джерелами, який називають «малою Софіївкою», розташований всього за 3 кілометри від Бережан у селі Рай. Колись тут була заміська резиденція Сенявських, Любомирських, Потоцьких. Нині Рай є одним із улюблених місць серед туристів, які мандрують Бережанщиною.

Рай унікальний своєю природою. На території парку росте до ста видів дерев і чагарників. Із них 42 види – завезені з інших країн і континентів, близько 30 – хвойні. Окрасою парку є вікові дерева. Це велетенські сосни, модрини, кедри, дуби, ясени, різноманітні види кленів, бука лісового, тополі, горіхів та інших.

Нагадаємо, раніше у стінах палацу багато років діяв сиротинець, яким опікувався чернечий орден братів милосердя з Бельгії.

Фото Дениса Власенка