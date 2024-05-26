Спеку і грози передбачають цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть до 28 градусів тепла. Остудять спеку короткочасні дощі та грози, ймовірність яких залишається високою.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься мінлива хмарність, вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 10 – 15° тепла, вдень 23 – 28° тепла; по м. Тернополю вночі 13 – 15° тепла, вдень 25 – 27° тепла.

«На наступному тижні в Україні побільшає травневих дощів та гроз. Травневих – це як спеціальне явище, бо коли злива лине така в липні, то ми вже будемо призвичаєні, а саме травень розпочинає класичні літні грозові дощі. Завтра ще в більшості областей України буде сухо та сонячно. Температура повітря 26 травня особливо не зміниться, буде тепло, комфортно, +23+27 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: у лісах та інших природних об’єктах області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж, при наявності джерел займання.