Майже літня погода йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у середині тижня стовпчики термометрів перевищуватимуть 20-градусну позначку. Тенденції щодо потепління зберігатимуться.

Друга декада травня тішитиме жителів краю теплом і сонцем. Дощів, яких так очікують аграрії, наразі не передбачають.

“Весна оговтується від холоду, що явно засидівся в Україні. Температура повітря в більшості областей становитиме +15+21 градус, а в західних областях сягатиме +24 градуси. 11-го квітня атмосферний тиск в Україні буде підвищеним, опади — малоймовірними. Вітер буде теплим, віятиме з південного заходу. У четвер, 12-го травня, стовпчики термометрів підстрибнуть місцями до +28 градусів, проте надалі температура повітря повернеться у звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощики”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики наголошують: цими днями погода на Тернопільщині буде майже літньою. Втім, через перепади температурних показників може погіршуватися самопочуття.