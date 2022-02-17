Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатиметься сильний північно-західний вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. В області – перший рівень небезпечності.

Вітряна погода зберігатиметься протягом доби. Температурні показники залишатимуться здебільшого плюсовими.

«П’ятниця буде в Україні вітряною. Пориви північного західного вітру досягатимуть штормових, 15-22 метри за секунду. Тому будьте обережними, бережіть себе й своє майно. Температура повітря 18-го лютого особливо не зміниться, хіба трохи гойднеться у бік зниження, але не суттєво: +2 +7 градусів. Переважатиме завтра в Україні волога погода, періодично дощ, при зниженні температури повітря політає мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами синоптиків, вихідними в Україні втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря. Тепле повітря домінуватиме.