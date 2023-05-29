На Тернопільщині оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перебувати в укриттях

Повітряну тривогу оголосили на Тернопільщині. Жителів краю просять пройти в укриття.

Про це повідомив голова військової адміністрації Володимир Труш.

“Перебувайте в укриттях!”, – наголосив очільник області.

Зазначимо, сьогодні, 29 травня Росія вкотре завдала ударів по території України. Зокрема, у Києві пролунало кілька вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони. Уламки ракети впали на проїжджу частину дороги в Оболонському районі Києва.

Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим. Про небезпеку попередив полковник Оперативного командування “Південь” Владислав Назаров. він повідомив, що станом на ранок у Чорному морі присутні 3 ракетоносії – 2 надводних та 1 підводний. Сумарний залп ракет – до 20 “Калібрів”, передає 24 Канал.

“Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за ситуацією, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив”, – наголосив Назаров.