До Шумської громади завітали представники Програми DOBRE Олександр Муратов та Олег Процик. Спільно із міським головою Вадимом Боярським відвідали комунальний заклад, який облаштовується для довготривалого розміщення понад 100 внутрішньо переміщених людей.

На даний час у громаді знайшли прихисток 2520 осіб (з них 786 дітей), які вимушено залишили власні домівки, повідомили на сторінці громади.

Зараз триває ремонт приміщення, у якому будуть розташовані кухня та їдальня. За кошти Програми DOBRE уже придбано частину необхідних речей: кухонну техніку, пральні та сушильні машини для одягу, посуд, постіль, ковдри, подушки, настільні лампи, генератор. Також проєктом передбачається придбання ліжок, шафок, столів та стільців.

Міський голова висловив думку щодо вивчення можливості запровадження на базі закладу проведення реабілітації учасників бойових дій.

Поселення сімей на довготривале проживання передбачається з кінця червня. За додатковою інформацією можна звертайтеся у міську раду: 0989448178 (Світлана).