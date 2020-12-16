За 11 місяців 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 40,7 тис. осіб, з них 28,6 тис. отримали статус безробітного, що на 15,7% більше, ніж за відповідний період 2019 року. З них 14,8 тис. безробітних були зареєстровані у період карантину з 12 березня по 30 листопада ц. р.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 15 зареєстрованих безробітних, найбільше у Підгаєцькому районі – 68, Козівському – 45, Бучацькому – 36.

За сприяння служби зайнятості Тернопільщини цьогоріч було працевлаштовано майже 15,8 тис. осіб. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1,5 тис. краян, після їх завершення 549 – отримали постійні місця праці.

2151 безробітний за спрямуванням служби зайнятості області проходив професійне навчання; 2108 – його завершили, з них 2059 вже змогли працевлаштуватись. Також, 135 осіб отримали ваучер на оплату навчання; 8 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Станом на 1 грудня 2020 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 10,1 тис. безробітних, що на 27,8% більше, ніж на 01.12.2019. Серед них майже половина – проживають у сільській місцевості, 60,4% – жінки, більше третини – молодь віком до 35 років, кожен четвертий – має додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 55,5% з вищою освітою.

Актуальними були 689 вакансій, що у 2,1 раза менше, ніж на 01.12.2019. Найбільшу потребу роботодавці мали у водіях, поліцейських, продавцях, швачках, бухгалтерах, оглядачах-ремонтниках вагонів, контролерах енергонагляду, підсобниках, а також у лікарях (інфекціоніст, анестезіолог, терапевт, стоматолог, загальної практики, фізіотерапевт).

З метою збереження робочих місць, підтримки малого і середнього бізнесу фахівці служби зайнятості Тернопільщини у квітні-листопаді 2020 року розглянули 7912 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Профінансовано 67 млн 449,8 тис. грн. Такі виплати дозволили зберегти 10,5 тис. робочих місць, з них 6124 – підприємців без найманих працівників. Також, по 21 грудня 2020 року місцеві підрозділи обласної служби зайнятості приймають від роботодавців (юридичних осіб) документи на одноразову матеріальну допомогу для виплати найманим працівникам у період карантинних обмежень.