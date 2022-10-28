Цими днями «Укренерго» автоматично відключає міста України від світла, залежно від загального стану системи електроенергетики.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, наразі область не має можливості впливати на цей процес.

Учора у більше половини населених пунктів області вимикали електроенергію. Обленерго вдається до таких кроків за вимогою Укренерго.

«Це не Тернопільобленерго виключає електрику за власним рішенням. Це національна компанія НАК «Укренерго» в автоматичному режимі відключає ті населені пункти, які розділені по лініях, дивлячись на загальну систему енергетики України. Всі звернення до нас наразі не можуть нічого вирішити. Оскільки область не може впливати на включення чи відключення населених пунктів. Прошу поставитися з розумінням до цієї ситуації. Оскільки світла практично не було вчора, якщо брати по загальному, у 90% області загалом. Від учора почали відключати і райони міста Тернополя. Вони теж відключають у режимі онлайн. І ми не маємо можливості попереджати мікрорайони щодо виключення світла. Також ми не маємо інформації, наскільки часу відключається електроенергія. Це загальнодержавне питання», – зазначив Володимир Труш.

Жителів краю просять поставитися з розумінням до ситуації, що склалася в Україні після ракетних обстрілів об’єктів енергетики.