На Тернопільщині лише один священник перейшов разом з громадою з московської до Української Церкви. ФОТО

Отець Олег Шліхта – єдиний священник на Тернопільщині, який перейшов до Православної церкви України разом зі своєю громадою. Він – настоятель храму Іверської ікони Божої Матері в селі Крогулець на Чортківщині.

Духівник розповів Суспільному, залишити московський патріархат хотів вісім років тому, коли почалася російсько-українська війна. Наважився це зробити після того, як Україна отримала Томос.

За його словами, рішення приєднатися до Православної церкви України прийняли разом з парафіянами.

“У нас багато молоді, вона зрозуміла, шо треба щось змінювати, тому що з ідеологією, яку зайняла УПЦ МП в Україні щодо самої України, треба було рвати. Якщо би вони змінили своє ставлення до нас, тоді, можливо, все так би й залишилося. Але позиція була відкрито ворожою до нашої держави”.

Перше, що змінили після виходу з московського патріархату, – мову богослужіння, говорить священник. До цього літургію відправляли тільки старослов’янською.

“Колись мені не подобалась українська мова як богослужебна, поки сам не почав служити українською. Вона настільки милозвучна й доступна, що деякі молитви я почав розуміти зовсім по-іншому”.

Одразу перейти на українську в богослужінні було важко, розповідає настоятель. Тому робив це поступово.

“Це питання часу. Спочатку, щоби трохи акліматизуватись, я сам почав служити в монастирі в Іловиці, це мені дуже допомогло. І зараз, слава Богу, служимо українською”.

Всередині церкви не змінювали нічого. На стінах тут і досі є молитви старослов’янською, зберігаються й ікони, які храму подарували священники московського патріархату.

“Ікона не втрачає своєї святості. Хтось може сказати, що вона не така вже свята, бо знаходиться в розкольників. Може, хтось говорить, буцім, у ній благодаті немає. Але це смішно”.

Олег Шліхта пригадує, коли приєднався до Православної Церкви України, багато знайомих відвернулися, підтримали – дружина та духівник.

“Просто всі відвернулись, і все. В одну хвилину перестали вітатись. Почали мене ігнорувати. Це спочатку ображало, а потім…ну, не вітається, то й нічого, зі мною інші вітаються. Зате сьогодні я можу спокійно дивитися людям в очі”.

Незважаючи на труднощі, з якими довелося зіткнутися під час виходу з московського патріархату, Олег Шліхта не шкодує про своє рішення.

“Не шкодую, особливо зараз. Сто разів – ні. Я не відчуваю крові на своїх руках”.

З початку російсько-української війни на Тернопільщині до Православної Церкви України приєднались 40 релігійних громад. Усі священники, які там служили, окрім отця Олега, залишились у московському патріархаті, каже архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор.

“Якщо ми говоримо в загальному по Україні, то велика кількість священників московського патріархату переходить в українську церкву. Якщо ж ми говоримо конкретно про Тернопільщину, то від 2014 року з майже сорока громад перейшов лише один. Ми бачимо, що священники не сприймають думку вірян, відтак, залишаються в московському патріархаті. Тому майже для всіх громад, крім однієї, нам довелося шукати інших священників. На сьогодні для всіх таких церков призначили нових настоятелів. Служби Божі організовують у звичному режимі”, – повідомив архієпископ.