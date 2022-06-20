У селі Рохманів Шумської громади пройшов благодійний турнір з риболовлі, в ході якого збирали кошти для захисників.

Ініціаторами заходу стала спілка рибалок села. Участь у змаганні, яке тривало 12 годин, взяли 27 рибалок із різних населених пунктів, повідомляють на сторінці Шумської територіальної громади. Серед любителів посидіти з вудкою були і спортсмени зі значним спорядженням, які ретельно підготувалися до турніру.

Цікавим було закриття заходу та нагородження переможців. Зважування риби проходило декілька разів протягом дня, а о 19 годині відбулося підсумкове визначення ваги улову.

Переможці отримали цінні призи від магазину «Територія рибака» та від ГО «Рохманівська спілка рибалок». Перше місце здобув Дмитро Наконечний (вага риби 8,755 кг), друге − Олександр Лохвінський, третє − сім’я Антонюк (команда “Грізлі”).

Для найменших глядачів діяв міні ярмарок, де можна було придбати випічку, вироби ручної роботи та сюрпризи для дітей.

Протягом благодійного турніру було зібрано 36600 гривень. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку жителів нашого краю, які захищають Україну.