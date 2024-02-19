Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Липа Богдана Хмельницького”, що на Тернопільщині, — в аварійному стані. Дерево росте у селі Нижчі Луб’янки Збаразької громади.

Місцевий краєзнавець Руслан Підставка каже, згідно з історією, під цією липою гетьман керував облогою Збаража в 1649 році. Про це повідомляє Суспільне.

Липа росте при в’їзді до Нижчих Луб’янок. На кам’яному підмурівку — таблиця з написом: “Липа Богдана Хмельницького”.

Місцева жителька Марія Голод розповіла, якою була липа за часів її молодості.

“Була липа дуже розкішна, гарна, вона цвіла. Хто йшов, хто їхав — завжди задивлявся на ту липу. У нас була головою сільської ради Леся Михайлівна Бермиш. Вона сказала, що липу треба довести до порядку, вона її обмурувала, поставила пліт. Доглядали липу, кожен раз прибирали, приходили, дивилися, як вона виглядає”.

Руслан Підставка розповів легенду, яку пов’язують з цією липою.

“За легендою, під цією липою в 1649 році керував облогою Збаража гетьман Богдан Хмельницький. Козацький табір, який знаходився на той час, на початку Збаразької битви під Луб’янками, можна побачити його на карті того самого періоду, так званий, “Берлінський план”. Показано, де знаходилася ця липа і де знаходився цей козацький табір. Він називався “Casacken Lager”. Це була німецька карта. На початках вважалося, що існування цієї липи — красива легенда, приурочена до героїзації Хмельницького. Однак, нам вдалося на австрійській кадастровій карті 1830 року знайти її на тому місці, де зараз знаходиться ця “липа Хмельницького”. Зрозуміло, що це “прапраправнучка” оригінальної липи, тому що вона сто разів вже була знищена громовицею, але відроджувалася і пускала корінь наново”, — каже Руслан Підставка.

Цю липу оголосили пам’яткою природи рішенням обласної ради у 2012 році, — розповідає головний еколог області Ігор П’ятківський.

“Тоді це дерево передали під охорону з оформленням охоронного зобов’язання Збаразькій міській раді. Якраз на міську раду покладені обов’язки доглядати за такими деревами: цементувати, якщо є дупла, обрізати сухі гілки, лікувати, формувати крону. При потребі, створювати підпори, щоб гілки не обламувалися. На сьогодні це повноцінні функції громади”.

Зараз липа перебуває в аварійному стані, каже Ігор П’ятківський. Трухлявий стовбур, сухе гілля, у підмурівку — тріщини.

Кореспонденти Суспільного телефонували міському голові Збаража Роману Полікровському, щоб отримати його коментар, проте наразі він не відповідає.

Староста села Нижчі Луб’янки, на території якого знаходиться липа, Ольга Гвязда розповіла:

“Я звернуся в комунальне підприємство “Добробут”, що у Збаразькій громаді, аби нам дали вишку і щоб ми могли обрізати сухі гілки. Будемо звертатися в службу екології, щоб нам надали якусь консультацію щодо дій, які дозволені для лікування дерева. Будемо звертатися до голови громади, якщо будуть потрібні кошти. Постараємося докласти всіх зусиль, аби зберегти цю липу”.