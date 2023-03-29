На Тернопільщині є робота для некваліфікованих працівників

Упродовж січня-березня 2023 року 13% вакансій, які подали роботодавці у Тернопільський обласний центр зайнятості, – пропозиції роботи для осіб без кваліфікації (для підсобників, прибиральників, укладальників-пакувальників, робітників з благоустрою, сторожів, вантажників, кухонних робітників, чергових по гуртожитку, двірників, робітників з обслуговування будинків та прибудинкових територій та ін.). Пропонована зарплата – до 11 тис. грн.

Найбільше потрібні підсобники, для них було 86 вільних робочих місць. 52 вакансії – для прибиральників службових та виробничих приміщень, територій, 29 – укладальників-пакувальників, 20 – робітників з благоустрою, 14 – сторожів, 12 – вантажників.

Найбільшу зарплату пропонували приймальникам товарів – 11,1 тис. грн, швейцару – 10,1 тис. грн, монтувальнику шинопневматичних муфт та вибірнику – по 10 тис. грн, укладальникам хлібобулочних виробів – 9,5 тис. грн, прибиральникам виробничих приміщень – 9 тис. грн.

Такі вакансії мають попит серед безробітних, відтак досить швидко укомплектовуються. На 28.03.2023 є 86 актуальних вакансій для осіб без кваліфікації.

Фахівці служби зайнятості, все ж таки, радять розвивати професійні навички, до яких є здібності. Курси та стажування, у тому числі за спрямуванням служби зайнятості, підвищать шанси отримати бажану роботу.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil), на «гарячі» телефонні лінії Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756, (0352) 23-51-95, з питань профнавчання – (0352) 52-55-57.