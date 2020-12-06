На Тернопільщині горіла старовинна церква, яка є пам’яткою архітектури

5 грудня о 23:27 на пункт зв’язку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу у церкві Покрови Божої Матері УПЦ МП в селі Боложівка Шумського району.

Будівля є пам’ятником архітектури місцевого значення, побудована у 1909 році.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа виникла на покрівлі прибудови до церкви.

До ліквідації пожежі залучено черговий караул 16 ДПРЧ та оперативну групу Шумського районного відділу – 2 од. техніки та 6 чол. особового складу. На момент прибуття співробітників ДСНС площа пожежі становила близько 12 м.кв – вогонь охопив покрівлю та перекриття будівлі.

Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. О 23:52 вони локалізували пожежу, а вже о 00:29 – повністю її ліквідували. Під час гасіння врятовано будівлю церкви. Потерпілих на місці події не виявлено.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, матеріальні збитки – встановлюється.

Внаслідок пожежі пошкоджено перекриття будівлі на загальній площі 12 м.кв.