На Тернопільщині горіла автоцистерна з пальним. ФОТО

5 листопада о 11:50 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про надзвичайну подію.

У селі Ігровиця Тернопільського району під час руху вантажного автомобіля DAF відбулося аварійне гальмування, що призвело до нагрівання й задимлення тормозної системи та загоряння коліс причепа автомобіля.

До місця події направлено черговий караул 3-ї та відділення 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також співробітників оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Завдяки оперативним діям рятувальних підрозділів даний автомобіль врятовано.