Голова Тернопільської ОВА дозволив відвідувати ліси, але заборонив там смажити шашлики.

Таку інформацію він озвучив вчора під час брифінгу ради оборони Тернопільщини, повідомляють Тернополяни.

“Ситуація пов’язана не тільки з війною, кожного року, навесні, я як голова адміністрації видаю розпорядження про те, що тимчасово у весняний період пожежно-небезпечний не варто відвідувати ліси, – відзначив Володимир Труш, голова Тернопільської військової адміністрації. – Люди можуть відвідувати ліси, людям ніхто не заборонив відвідувати ліси, але це не мають бути – шашлики жарити, чи ще щось пов’язане з вогнем. Ви можете в будь- який час відвідати ліс, зробити якусь атракцію. Слава Богу на Тернопільщині немає такої ситуації як в Ірпені, як в Бучі, як в Київській області, де ліси заміновані. Але зараз військові рекомендують меншими кількостями людей, у наших лісах також є військові, які тренуються, щоб зараз не було лишніх рухів. Як такої заборони відвідувати лісів немає, є заборона пов’язана з пожежонебезпекою”.