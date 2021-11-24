Таке рішення підтримали депутати Тернопільської обласної ради на сесії 10 листопада.

Документом пропонується надати місцевому УТМР (товариству мисливців і рибалок) дозвіл на полювання в межах населених пунктів Старий Тараж і Комарин. Рішення прийняте як виняток, оскільки держава прямо забороняє полювати в межах населених пунктів та 200 метрів від найближчого житла.

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Цікаво, що депутати обласної ради спочатку не підтримали цей проект рішення. Однак голова обласної ради Михайло Головко поставив на голосування пропопозицію повернутися до розгляду цього питання.

З другої спроби рішення підтримало рівно 33 депутати. Рівно стільки – скільки вистачає для прийняття рішення. Найбільше голосів за дозвіл на полювання в межах сіл дали фракції “Свободи” і “Європейської солідарності”. Не підтримали одноголосно тільки депутати з партії “Слуга народу” і голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.