Ідеальну літню погоду передбачають синоптики до кінця тижня на Тернопільщині. Вдень зберігатимуться комфортні температурні показники на рівні 23 до 25 градусів, а вночі буде прохолодно, позначки термометрів опускатимуться до дев’яти градусів тепла.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень на Тернопільщині малохмарно, а вночі та вранці можливий слабкий туман. По всій території регіону обійдеться без опадів, вітер східний, 5 – 10 м/с.

Комфортні температурні показники спостерігатимуться до кінця тижня, – зазначає синоптик Наталка Діденко. А вихідними спека повернеться.

«В Україні буде красива комфортна погода. На значній частині території дощі малоймовірні. Вітер буде переважно північний, у західних областях – південно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24 +28 градусів».

За словами синоптиків, антициклональний характер погоди зберігатиметься до кінця тижня, а далі температурні показники поступово підвищуватимуться.

Софія Романська