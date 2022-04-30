На Тернопільщині збудують близько двох тисяч квартир для переселенців. Про це повідомив голова ОВА Володимир Труш. За його словами, квартири знаходитимуться на балансі військової адміністрації.

В Україні створюють державний фонд для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам. На будівництво у Тернопільській області буде виділено 2,4 мільярди гривень.

«Для нас важлива відбудова України, для цього буде створений спеціальний фонд. Тернопільщина теж може скористатися цим фондом для будівництва житла для людей, які зараз перебувають на території області для внутрішньо переміщених осіб. Це буде державний фонд, ми плануємо побудувати десь близько 2 тис. квартир. Ці квартири будуть стояти на балансі військової адміністрації. Коли внутрішньо переміщені особи виявлять бажання переїхати у рідне місто, ці квартири будуть роздаватися військовослужбовцям, медикам, учасникам бойових дій. На це все будівництво буде виділено близько двох мільярдів гривень. Є програма по викупу готових квартир. Держава готова викупити квартири в новобудовах, але лише за умови наявності ремонту, меблів. Ми зробили спеціальну статистику, вибрали будівельників, вибрали квартири, які будуть поетапно викуповуватися. Кінцевий термін викупу – 1 вересня», – зазначив Володимир Труш.

Наразі в області офіційно зареєструвалося понад 80 тис. внутрішньо переміщених осіб.