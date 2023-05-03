На Тернопільщині діти разом з військовими висаджували дерева. Учасники акції «Зелена країна» розширювали лісові площі поблизу Чорткова.

Юнаки та дівчата заклали в родючу землю майже п’ять тисяч саджанців дуба. Долучилася до акції одинадцятикласниця Анастасія.

«Завдяки нашим старанням ліс розширився майже на гектар. Сподіваємося, що ці саджанці виростуть і через десятиліття тут будуть величезні красиві дуби. Ми маємо дбати про середовище, в якому живемо».

Як розповіли організатори акції, лісівники Тернопільщини від початку весняної лісокультурної кампанії посадили 1 мільйон 342 тисячі сіянців.

«Фактично виконали план на 80%, адже загалом плануємо висадили весною 1,7 млн молодих дерев. Провели лісовідновлення на площі 220 га. Посадили 15 га нових лісів. Здійснили доповнення лісових культур минулих років на площі 296 га. Дякуємо дітям і воїнам за допомогу. Це безцінний вклад в наше майбутнє. Всі разом ми робимо нашу країну зеленішою, даємо їй свіже повітря. Віримо, що вона буде міцніти, як посаджені дерева».