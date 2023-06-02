На Тернопільщині ділки підпільно виготовляли “ARIEL”, “TIDE” і “LENOR”. ВІДЕО

Злочинну групу, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів, ще у липні 2022 року викрили кіберполіцейські Тернопільщини.

Житель Чортківщини разом із двома знайомими на території колишнього заводу організував підпільний цех, де розбавляли, розливали та фасували побутову хімію із використанням торговельних марок відомих брендів таких як «ARIEL», «TIDE» та «LENOR».

Товар позиціювали, як завезений із Європи. Реалізовували контрафактну продукцію “бізнесмени” за ціною оригіналу через інтернет-магазин та у двох магазинах краю. У ході слідства стало відомо, що пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через інтернет, а етикетки друкували на одній із фабрик.

За результатами проведеної експертизи фахівці встановили, що у результаті протиправних дій підприємці завдали компаніям збитків на понад 1 млн гривень.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з працівниками Управління карного розшуку краю та слідчими головного слідчого управління Нацполіції України, за силової підтримки роти поліції особливого призначення Тернопільщини, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України припинили діяльність організованої групи.

У підозрюваних вилучили лінію для виготовлення контрафактної продукції, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, понад 30 тонн готового продукту, а також підроблені етикетки різних торгових марок побутової хімії.

Слідчі завершили розслідування та скерували справу щодо організатора та двох спільників до суду відповідно до ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального Кодексу.