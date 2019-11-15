Робітничі професії залишаються у тренді на ринку праці Тернопільщини.

За інформацією служби зайнятості, у місцевих роботодавців найбільш затребувані продавці, водії, монтери колії, кухарі, офіціанти, слюсарі. Їм пропонують зарплату вищу середньої в області.

Упродовж року на Тернопільщині роботодавці шукали понад 36 тисяч фахівців. Втім, вищі зарплати від середньої пропонували лише близько семи відсотків роботодавців, – повідомила речниця обласного центру зайнятості Олена Рак. Середня зарплата в регіоні сягає близько семи тисяч гривень. Відтак більшість роботодавців краю пропонують зарплати на рівні мінімальної в країні.

«Упродовж січня-жовтня 2019 року близько семи тисяч роботодавців області подали у службу зайнятості 36516 вакансій, з них 6,7% – із заробітною платою вищою від середньої по області. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 10340 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел (ЗМІ, Інтернет-ресурсів, оголошень). Роботодавці найбільше потребували працівників робітничих професій: операторів котельні, продавців, водіїв, монтерів колії, водіїв тролейбуса, кухарів, офіціантів, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Є попит на медсестер, лікарів, бухгалтерів, інженерів, менеджерів, артистів (оркестру, ансамблю, балету). Роботодавці також шукали підсобників, вантажників, прибиральників, контролерів енергонагляду».

За видами економічної діяльності, найбільше вакансій роботодавці пропонували в торгівлі, на підприємствах переробної промисловості, у сільському господарстві, освіті, держуправлінні, транспортній галузі та будівництві.

Софія Романська