Зникнення головних уборів, а саме військових польових панамок для бійців Національної гвардії, виявив власник підприємства. Чоловік припустив, що крадіжка трапилася 6 липня в період з 13:00 до 15:00. Саме в цей час він їздив до сусідньої області.

Потерпілий повідомив, що невідомий викрав 250 панамок на суму 18750 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівники кримінальної поліції Кременеччини за кілька годин встановили особу підозрюваного, а вже вранці прийшли до нього із запитаннями.

Як з’ясувалося, до злочину причетний місцевий чоловік 1969 року народження. Підозрюваний працював на підприємтсві, яке й обікрав. Речі взяв, аби перепродати, але не встиг.

Крадене поліціянти вилучили. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно з частиною 4 статті 185 ККУ.