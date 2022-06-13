На Тернопільщині чолов’яга побив оператора заправки, бо на ній не було пального

Підволочиські поліцейські розшукали зловмисника, який вчинив хуліганські дії на автозаправці.

Правопорушник, перебуваючи у нетверезому стані, порушував громадський порядок, нецензурно висловлювався та вдарив кулаком оператора АЗС.

До співробітників відділення поліції №5 м. Підволочиськ надійшло повідомлення про те, що невідома особа нанесла удар в обличчя оператору автозаправної станції. Подію зафіксувала камера відеоспостереження. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Це – 41-річний житель Підволочиська. Чоловік вже раніше притягувався до адмінвідповідальності за вчинення хуліганський дій.

Як з’ясувалося, правопорушник разом зі своїм знайомим приїхав на АЗС. Там почав вимагати, аби їх заправили. Почувши у відповідь, що пального немає, вчинив конфлікт із оператором та вдарив його.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до п’яти років обмеження волі.